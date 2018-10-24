البرلمان العراقي يبدأ التصويت على تشكيل حكومة عبد المهدي

أفادت قناة "سكاي نيوز" بأن البرلمان العراقي بدأ منذ قليل التصويت على التشكيلة الوزارية التي قدمها رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي.



وأعلن رئيس الوزراء العراقي المكلف عادل عبد المهدي، عن إلغاء منصب نائب رئيس الوزراء.



ونقلت قناة "السومرية نيوز" الفضائية مساء اليوم الأربعاء، عن عبد المهدي في كلمته خلال تقديمه برنامجه الحكومي والتشكيلة الوزارية أمام مجلس النواب قوله، "إلغاء منصب نائب رئيس الوزراء".



وأكد رئيس الوزراء المكلف نيته عدم السفر خارج البلاد لحين اكتمال البرنامج الحكومي.