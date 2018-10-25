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رياضة

اليوم.. ميلان يواجه ريال بيتيس بالدوري الأوروبي

الخميس 25/أكتوبر/2018 - 10:46 ص
صدى البلد
إسراء أشرف
يستضيف فريق ميلان الإيطالي، نظيره ريال بيتيس الإسباني، اليوم، الخميس، الساعة السابعة مساءً، على ملعب "سان سيرو"، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور مجموعات بطولة الدوري الأوروبي "يوروباليج".

ويسعى ميلان لتحقيق الفوز الثالث على التوالي، بعدما حقق الفوز على دوديلانج اللوكسمبورجي بنتيجة 1-0، وفاز على أوليمبياكوس 3-1، في الجولة الثانية والماضية.

وأسفرت قعة الدوري الأوروبي على وقوع ميلان و ريال بيتيس الإسباني، في المجموعة السادسة بجان كل من دوديلانج اللوكسمبورجي، وأوليمبياكوس اليوناني.

ويتصدر ميلان المجموعة السادسة باليوروباليج، برصيد 6 نقاط، ويحتل ريال بيتيس المركز الثاني برصيد 4 نقاط، بينما يحتل أولمبياكوس المركز الثالث بنقطة واحدة، ويحتل دوديلانج المركز الأخير بلا أي نقاط.
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