عمومية اتحاد الكرة الطارئة تواجه شبح البطلان.. تعرف على الأسباب

تواجه الجمعية العمومية الطارئة لاتحاد الكرة المقرر إقامتها يومى 30 و31 أكتوبر الجاري من أجل إجراء تعديلات فى لائحة النظام الأساسي شبح البطلان.





ويسعى مجلس الجبلاية إلى الحصول على موافقة الأندية من أعضاء الجمعية العمومية إجراء تعديلات على بعض بنود اللائحة يأتى أبرزها إلغاء بند الثمان سنوات كى يتسنى للعديد من الأعضاء الاستفادة من ذلك، والترشح مجددا خلال الانتخابات المقبلة بعد مشاركتهم على مدار دورتين متتاليتين.





وتعود أبرز أسباب بطلان العمومية الطارئة فى حال انعقادها وتقديم مقترحات لتعديل اللائحة افتقادها الى شرط صحة إجراءها والمتمثل فى إرسال التعديلات إلى ممثلي الأندية من أعضاء الجمعية العمومية قبلها بإسبوع فى ظل عدم إرسال الجبلاية تلك التعديلات فى المواعيد المحددة وفقا للوائح.



