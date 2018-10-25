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أخبار البلد

القوات المصرية والروسية تقتحمان بؤرة مسلحة في حماة الصداقة.. فيديو

الخميس 25/أكتوبر/2018 - 03:56 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
محمد إبراهيم
أنهت قوات المظلات المصرية وقوات الإنزال الجوى الروسية فعاليات التدريب المشترك (حماة الصداقة-3) الذى استمر لعدة أيام فى مصر. 

وشملت المرحلة الختامية للتدريب تنفيذ عملية إقتحام بؤرة إرهابية مسلحة فى منطقة سكنية حدودية وتطهيرها من العناصر الإرهابية، تضمنت المرحلة قيام الطائرات والمقاتلات متعددة المهام بتنفيذ أعمال الاستطلاع الجوى وتصوير الأهداف الخاصة بالعناصر الإرهابية. 

ونفذت عناصر من قوات المظلات المصرية والروسية أعمال القفز الحر خلف خطوط العدو لتدقيق المعلومات وتأمين عملية الإسقاط الجوى للقوة الرئيسية والسيطرة على محاور الاقتراب للقرية وتأمين جزء من خط الحدود الدولية وعزل وقطع الإمدادات عن العناصر الإرهابية. 

وتم خلال التدريب الدفع بعناصر الاستطلاع والمهندسين للتغلب على العبوات الناسفة وتأمين طرق وخطوط الإقتحام كما قامت طائرات الجانبين المصرى والروسى بإسقاط عدد من مركبات القتال التى تتميز بخفة الحركة والقدرة العالية على المناورة للتحرك وتنفيذ عملية الاقتحام ، وقامت القوات المشاركة بحصار وتأمين المبانى الحيوية وعزل العناصر الإرهابية ودفع مجموعات القتال الرئيسية مدعومة بتشكيلات من الطائرات المقاتلة وعناصر المدفعية لإقتحام وتطهير القرية والسيطرة عليها والقبض على العناصر الإرهابية المتمركزة داخلها ودفع عناصر التأمين الطبى والإدارى والمعنوى لإعادة تشغيل المرافق وطمأنة السكان المحليين وإعادة الحياة لطبيعتها .

وألقى قائد قوات المظلات كلمة أشاد خلالها بعمق العلاقات العسكرية المصرية الروسية مؤكدا على أهمية تدريب (حماة الصداقة -3) فى دعم علاقات التعاون العسكرى وتوحيد المفاهيم وتبادل الخبرات بين قوات المظلات المصرية وقوات الإنزال الجوى الروسى .

من جانبه أشاد قائد قوات الإنزال الروسية المشاركة فى التدريب بحفاوة الإستقبال والترحيب بجمهورية مصر العربية ومدى التنسيق والتعاون بين القوات المصرية والروسية موجهًا الشكر للقيادة العامة للقوات المسلحة المصرية على الإعداد والتجهيز الجيد للتدريب لتحقيق أقصى استفادة ممكنة للجانبين .

حضر المرحلة الختامية للتدريب عدد من قادة القوات المسلحة المصرية والروسية وعدد من الدارسين المصريين والعرب بالكليات والمعاهد العسكرية .
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