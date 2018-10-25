الرئيس السيسي يصل القاهرة عائدا من الخرطوم بعد القمة المصرية السودانية

وصل مطار القاهرة الدولي، الرئيس عبد الفتاح السيسي، عائدا من الخرطوم، بعد زيارة رسمية للسودان استغرقت يوما واحدًا عقد خلالها قمة مع الرئيس السوداني عمر البشير، في إطار الدورة الثانية للجنة الرئاسية المصرية السودانية المشتركة.



وتناولت القمة المصرية السودانية العديد من الملفات المتعلقة بالتعاون المشترك وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بما يسهم في تحقيق مصالح البلدين الشقيقين وشعبي وادي النيل.



كما شهد الرئيس السيسي ونظيره السودانى عمر البشير التوقيع على حزمة من البرامج التنفيذية ومذكرات التفاهم بين الجانبين في مجالات تبادل الخبرات والرعاية الصحية والزراعة واستصلاح الأراضي والتعليم والإعلام والشباب والرياضة وغيرها من مجالات التعاون المشترك، الأمر الذي يمثل دفعة قوية للعلاقات الثنائية بين مصر والسودان ويجسد الإرادة القوية المتبادلة لتعزيز أطر التعاون بينهما.