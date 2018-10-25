الأهلي السعودي يسحق الفتح بخماسية بمشاركة السعيد وعبد الشافي.. فيديو

فاز فريق أهلي جدة على ضيفه الفتح بخمسة أهداف مقابل هدف واحد، على استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية، بالجولة السابعة من الدوري السعودي.



شهدت المباراة، مشاركة الثنائي المصري: عبد الله السعيد ومحمد عبد الشافي في صفوف الأهلي الذي استفاق بعد خسارته 2-6 أمام الاتفاق.



دجانيني تافاريس افتتح التسجيل للأهلي في الدقيقة 18، قبل أن يضاعف النتيجة في الدقيقة 42، بواسطة السوري عمر السومة الذي واصل تألقه في الشوط الثاني، وأضاف هدف فريقه الثالث بالدقيقة 58.



وسجل الفتح هدفه الوحيد في الدقيقة 70 بواسطة نزوزي توكو، قبل أن تتواصل الحفلة الأهلاوية بالهدف الرابع في الدقيقة 76 عن طريقة دجانيني تافاريس ، ليختتم البديل عبد الفتاح عسيري الأهداف في الدقيقة 83.



الأهلي رفع رصيده بهذا الانتصار إلى 16 نقطة في المركز الثاني، بينما تجمد رصيد الفتح عند 9 نقاط في المركز الثامن.