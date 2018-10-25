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رياضة

ريال بيتيس يهزم ميلان بثنائية فى الدورى الأوروبي .. فيديو

الخميس 25/أكتوبر/2018 - 08:56 م
مباراة ميلان وريال
مباراة ميلان وريال بيتيس
يسرى غازى
حقق فريق ريال بيتيس الإسباني فوزا على نظيره فريق ميلان الإيطالى بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى أقيمت بينهما على ملعب سان سيرو فى إطار منافسات الدورى الأوروبي.

أحرز هدف الفريق الإسبانى الأول أنتونيو سانابريا فى الدقيقة 30 وأضاف ثانى أهداف الفريق الإسبانى اللاعب جيوفاني لو سيلسو فى الدقيقة 54.

ونجح لاعب فريق ميلان الإيطالى فى تسجيل هدف فريقه الأول فى الدقيقة 83 وتلقى صامويل كاستييخو لاعب الفريق الإيطالى البطاقة الحمراء فى الدقيقة 90 من عمر اللقاء.
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