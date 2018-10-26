الأردن تعلن تنكيس العلم لـ3 أيام على أرواح ضحايا البحر الميت

أفادت فضائية "إكسترا نيوز" فى خبر عاجل منذ قليل، بأن الديوان الملكى الأردنى أعلن تنكيس العلم والحداد لمدة 3 أيام على أرواح الطلبة والمواطنين الذين قضوا في الحادث الأليم بمنطقة البحر الميت بعد أن داهمتهم السيول.



وتوفي 18 شخصًا وأصيب 35 آخرون، معظمهم أطفال، إثر سيول غزيرة داهمت حافلة طلاب إحدى المدارس الخاصة، أثناء ذهابهم في نزهة بمنطقة البحر الميت والأغوار غربي العاصمة عمان.



وسنوافيكم بالتفاصيل.





