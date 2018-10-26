طلاب بيطري بنها يشاركون في معرض أجرينا 2018 الدولي.. صور

شارك وفد من طلاب كلية الطب البيطرى بمشتهر – جامعة بنها، فى فعاليات معرض "أجرينا 2018" الدولي للدواجن والماشية والأسماك، والذي تستمر فعالياته فى الفترة من 25 إلى 27 أكتوبر الحالي ويعد من أكبر المعارض العالمية فى مجال الإنتاج الحيواني وتكنولوجيا إدارة مزارع الدواجن وصناعة الأعلاف.



وتأتي مشاركة الوفد فى المعرض ضمن خطة جامعة بنها برعاية الدكتور حسين المغربى القائم بأعمال رئيس الجامعة وكلية الطب البيطرى برئاسة الدكتور محمد محمدى غانم عميد الكلية بزيادة المشاركة المجتمعية والتدريب الميدانى الطلاب فى مختلف مجالات سوق العمل.



وقال الدكتور ياسر فؤاد مطاوع وكيل كلية الطب البيطرى لخدمة المجتمع ومنسق الزيارات إن وفدا من الكلية ضم ٥١ طالبا وطالبة من الفرقة الخامسة بالكلية قاموا بزيارة معرض أجرينا بمركز مصر للمعارض حيث تفقد الطلاب أجنحة المعرض والشركات المشاركة فى الفعاليات.



وأكد وكيل الكلية أن جميع الشركات المشاركة بالمعرض قد قدمت فرص تدريبية مجانية لطلاب الكلية وكذلك المشاركة فى الفاعليات المختلفة التى تنظمها كلية الطب البيطرى بمشتهر.



وكانت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والداجنة قد افتتحت أجنحة بمعرض "أجرينا 2018" الدولي للدواجن والماشية والأسماك ويشارك فى المعرض 22 دولة عربية وأجنبية و650 شركة متخصصة فى إنشاء وإدارة المزارع فى كل المجالات من سلالات الدواجن وتجهيز وإنشاء العنابر بالنظام المغلق والأدوية البيطرية واللقاحات ومعدات مصانع الأعلاف وإضافات الأعلاف

