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تعليم

التعليم العالي: منح دراسية مقدمة من المعهد الهندي للتكنولوجيا

الجمعة 26/أكتوبر/2018 - 10:45 ص
صدى البلد
أ ش أ
تلقى الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من الدكتورة كاميليا صبحى القائم بأعمال رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات حول المنح المقدمة من المعهد الهندى للتكنولوجيا Indian Institute of Technology بالهند.

وذكر بيان صادر اليوم عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمى أن التقرير أشار إلى أن موعد التقدم لهذه المنح للفصل الدراسى الأول هو 30 نوفمبر المقبل للالتحاق ببرنامج الدكتوراه والحصول على منح المساعدة فى التدريس Teaching Assistantship)) والتى قد تصل إلى 5 سنوات أو لحين تقديم رسالة الدكتوراه أيهما أقرب، ويلتزم خلالها الحاصل على المنح بالقيام بالمساعدة فى التدريس أو البحث لمدة 8 ساعات عمل أسبوعيًا.

وأضاف التقرير أن معهد ITT يضم الأقسام الآتية: هندسة الطيران، وعلوم وهندسة الحاسب، ومركز التصميم الصناعى، والعلوم الحيوية والهندسة الحيوية، وعلوم الأرض، والهندسة الكيميائية، والهندسة الكهربائية، والكيمياء، والرياضيات، والهندسة الميكانيكية، وعلوم وهندسة الطاقة، والهندسة المدنية، والعلوم الإنسانية والاجتماعية، وهندسة التعدين وعلوم المواد، والفيزياء.
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