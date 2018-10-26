وزير الأوقاف يلقي خطبة الجمعة من مسجد الشهيد عبد الوهاب بالسويس

يلقي الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، خطبة الجمعة من مسجد الشهيد مجند عبد الوهاب سعيد بمحافظة السويس.



وحددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة بجميع مساجد الجمهورية تحت عنوان: « الابتلاء بالخير والشر».



وأكدت الوزارة على جميع الأئمة الالتزام بنص الخطبة أو بجوهرها على أقل تقدير مع الالتزام بضابط الوقت ما بين 15 – 20 دقيقة كحد أقصى، واثقة في سعة أفقهم العلمي والفكري، وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة من ضبط للخطاب الدعوي، مع استبعاد أي خطيب لا يلتزم بموضوعها.