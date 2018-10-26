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رياضة

أهلي 2001 يفوز على الاتحاد السكندري برباعية في بطولة الجمهورية

الجمعة 26/أكتوبر/2018 - 07:05 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
واصل فريق ناشئي النادي الأهلي لكرة القدم — مواليد ٢٠٠١، تحقيقه للانتصارات، بعدما حقق فوزه العاشر على التوالي، على حساب ضيفه الاتحاد السكندري ٤-١، في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة، على ملعب مدينة نصر، ضمن الجولة العاشرة من بطولة الجمهورية.

بدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكوّن من:

حراسة المرمى: حمزة علاء.

الدفاع: محمد أشرف – أحمد سيد عبد النبي – محمد المغربي – هاني عمرو.

الوسط: معاذ أنور – طه محمود – حمادة الفيل – يوسف عبدالقادر – أحمد أشرف.

الهجوم: يوسف عبد الحميد الشوه.

وأجرى أحمد سراج مدرب الفريق تبديلاته الثلاثة، بمشاركة أحمد نبيل كوكا بدلا من يوسف عبد القادر، وعمر حجاج بدلًا من معاذ أنور، وفادى وليد بدلًا من أحمد أشرف.

وافتتح محمد أشرف التسجيل للأهلي في الدقيقة الثانية من الشوط الثاني، من ركلة حرة مباشرة، وسجل يوسف عبد الحميد الشوه الهدف الثاني في الدقيقة ٥٨، بتسديدة صاروخية من داخل منطقة الجزاء، ثم أضاف عبد الحميد الشوه الهدف الثالث للأهلي والثاني له في الدقيقة ٦٨، قبل أن يسجل محمد المغربي الهدف الرابع فى الدقيقة ٨٣، بعد تمريرة رائعة بالرأس من حمادة الفيل، ولكن الاتحاد قلص الفارق بهدف وحيد في الدقيقة ٨٦.

بهذا الفوز رفع الأهلي رصيده لـ٣٠ نقطة، ليواصل الانفراد بصدارة ترتيب الدوري.

ويضم الجهاز الفني لفريق ٢٠٠١؛ أحمد سراج مديرا فنيا، ويعاونه كل من زكريا حسين مدربًا عامًا، ممدوح عبيد مدربًا، أحمد إبراهيم مدرب حراس المرمى، محمد راشد الإداري، أحمد الحاجري طبيب الفريق، ومحمد فتحي أخصائي العلاج الطبيعي، وإسلام عبد الفتاح معدًا بدنيًا.
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