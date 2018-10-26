الإسماعيلي يفرض السرية على استعداداته للرجاء

قرر الجهاز الفنى للإسماعيلى بقيادة البرازيلى يوسف فييرا، إقامة المران الأساسى للفريق الذى سيقام غدًا السبت ضمن التحضيرات لمواجهة الرجاء المغربى سرًا.



يأتى ذلك من أجل فرض السرية على خطته للمباراة بجانب إبعاد اللاعبين عن أى مؤشرات خارجية سعيًا وراء تحقيق نتيجة إيجابية خلال المواجهة المرتقبة المقبلة.



ويستضيف الدراويش منافسه الرجاء المغربى مساء يوم الإثنين المقبل فى إطار ذهاب دور الـ 16 بكأس زايد للأندية الأبطال.