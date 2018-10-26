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برلمان

طعون وتظلمات انتخابات عليا الوفد: لم يتقدم أحد في اليوم الأول

الجمعة 26/أكتوبر/2018 - 07:13 م
حزب الوفد
حزب الوفد
معتز الخصوصى
أنهت لجنة الطعون والتظلمات، المسسؤولة عن انتخابات الهيئة العليا لحزب الوفد، برئاسة أحمد عودة وعضوية محمد السحيمي و محمد أبو العينين، عملها في اليوم الأول الجمعة الموافق 26 أكتوبر من الشهر الجاري.

من جانبه قال المستشار محمد الحسيني، عضو اللجنة، أن اللجنة فتحت أبوابها اليوم الجمعة في تمام الساعة التاسعة صباحًا لتلقي الطعون والتظلمات، مشيرا إلى انه لم يتقدم أحد من أعضاء الحزب بطعن أو تظلم ضد أحد من المرشحين لانتخابات الهيئة العليا أو سكرتارية الهيئة العليا في اليوم الأول لعمل اللجنة.

وأضاف الحسيني، أن عمل اللجنة برئاسة أحمد عودة هو الطعون والتظلمات والبت فيها، وذلك طبقا لقرر المستشار بهاء الدين أبوشقة رئيس حزب الوفد، بتشكيل لجنة الطعون والتظلمات.

فيما أكد "أبو العينين"، ان اللجنة أغلقت أبوابها في تمام الساعة الخامسة من مساء اليوم الجمعة بمحضر رسمي لافتا، إلي انه سوف تستكمل عملها غدا السبت الموافق 27 من الشهر الجاري في تمام الساعة التاسعة صباحًا .

يذكر أن أمس الخميس كان هو اليوم الأخير لعمل لجنة تلقي طلبات الترشح لانتخابات الهيئة العليا لحزب الوفد برئاسة اللواء أحمد الشاهد، وقد وصل إجمالي مرشحي الهيئة العليا الذين تقدموا بالطلبات علي مدار الـ6 أيام الماضية إلى١٢٣ مرشحًا و21 مرشحًا لمنصب سكرتير الهيئة العليا.
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