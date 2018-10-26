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رياضة

سيدات طائرة الأهلي يفتتح الدوري بالفوز على 6 أكتوبر 3-صفر

الجمعة 26/أكتوبر/2018 - 08:50 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
فاز الفريق الأول لكرة الطائرة سيدات بالنادي الأهلي على فريق ٦ أكتوبر في افتتاح مباريات الجولة الأولى من بطولة الدوري الممتاز والتي أقيمت اليوم، الجمعة، بنادي ٦ أكتوبر.

واستطاع الأهلي الفوز بثلاثة أشواط نظيفة على فريق ٦ أكتوبر. وقدمت لاعبات الأهلي، تحت قيادة حمدي الصافي المدير الفني للفريق، مباراة مميزة. وتفوق الأحمر في الثلاثة أشواط بنتائج ٢٥-١٠، ٢٥-١٥، ٢٥-١٨.

ويواجه سيدات الأهلي فريق الطيران في الجولة الثانية من بطولة دوري الممتاز يوم الجمعة المقبل على الصالة المغطاة بالنادي الأهلي.
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