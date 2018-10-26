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أخبار العالم

عمرو سلامة يشارك باجتماعات اتحاد جامعات البحر المتوسط.. صور

الجمعة 26/أكتوبر/2018 - 10:09 م
الدكتور عمرو عزت
الدكتور عمرو عزت سلامة
أحمد محرم
شارك الدكتور عمرو عزت سلامة الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية في اجتماعات اتحاد جامعات البحر المتوسط التي أجريت في مالطا في الفترة من 23 أكتوبر حتي الجمعة 26 أكتوبر فيما يخص نظم التعليم المفتوح والتعليم الذكي، بحضور مجلس إدارة اتحاد جامعات البحر المتوسط.

وأكد الدكتور عمرو عزت سلامة أن "هدفنا جميعا الارتقاء بالنظم العلمية لمواكبة التطورات العالمية التي نراها جميعا في بلدان العالم"، مؤكدا أن اتحاد الجامعات العربية يعمل على تطوير المنظومة العلمية للارتقاء بالمجتمع الجامعي في الوطن العربي.

وأوضح سلامة أن اتحاد الجامعات العربية وضع خطة واضحة للعمل على تطوير المنظومة العلمية في الوطن العربي خلال المرحلة المقبلة، كما أعرب عن سعادته البالغة بالمشاركة في اجتماعات اتحاد جامعات البحر المتوسط، مضيفًا "نتعاون جميعًا من أجل مستقبل علمي أفضل لمجتمعنا العربي في الوطن العربي".

وأشاد سلامة بالتعاون المشترك، متابعًا "نعمل على قلب رجل واحد لهدف واحد هو التعليم والمجتمعات العلمية في العالم لرفع شأن هذا المجتمع".

وكان قد شارك خلال الفترة الماضية في عدة مؤتمرات واجتماعات دولية في إسبانيا وإيطاليا ولبنان وأخيرًا في مالطا من أجل تحقيق تعاون مشترك للمنظومة العلمية خلال المرحلة المقبلة.
عمرو سلامة يشارك باجتماعات اتحاد جامعات البحر المتوسط.. صور
عمرو سلامة يشارك باجتماعات اتحاد جامعات البحر المتوسط.. صور
عمرو سلامة يشارك باجتماعات اتحاد جامعات البحر المتوسط.. صور
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