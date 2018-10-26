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فن

همام إبراهيم يحيي حفل مهرجان الموسيقى العربية 2 نوفمبر

الجمعة 26/أكتوبر/2018 - 11:43 م
صدى البلد
سعيد فراج
يستعد المطرب العراقي همام إبراهيم لإحياء حفل غنائي ساهر له على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية يوم الجمعة 2 نوفمبر المُقبل، ضمن فعاليات الحفل الافتتاحي للدورة السابعة والعشرين من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية.

ويلتقي "همام" الجمهور المصري بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو مصطفى حلمي، وينتظر أن يأتي إلى القاهرة قبيل أيام من الحفل لبدء البروفات.

وكان المطرب العراقى طرح كليبا جديدا له قبل أيام بعنوان "إنساني" بالتزامن مع عيد الفطر الماضي، وهو من كلمات: قصي عيسى، الحان: مصطفى إبراهيم، توزيع: محب الراوي، ايقاعات: صفاء غريب، ماستر: طوني حداد، إخراج: سامر محمود، وإنتاج: المولى بروداكشن.
همام إبراهيم يحيي حفل مهرجان الموسيقى العربية 2 نوفمبر
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