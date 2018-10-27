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رياضة

في بيان رسمي.. الأهلي يعلن 27 نوفمبر موعدا للسوبر المصري السعودي

السبت 27/أكتوبر/2018 - 12:00 ص
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
أكد العميد محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، في بيان رسمي، إنه بعد موافقة مجلس إدارة النادي والجهاز الفني، تم تحديد يوم ٢٧ من نوفمبر المقبل موعدًا لمواجهة اتحاد جدة بالقاهرة في بطولة السوبر المصري السعودي على كأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.

وقال مرجان، أن النادي الأهلي يجهّز استقبالًا حافلًا للأشقاء لاعبي ومسئولي نادي اتحاد جدة لكرة القدم، وأيضًا جمهور الاتحاد في بلدهم الثاني، لتخرج المباراة في أبهى صورة تعكس قوة العلاقة الأخوية المتينة والمميزة بين الشعبين المصري والسعودي.
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