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أخبار العالم

ماتيس يصدق على إرسال قوات لحدود أمريكا مع المكسيك

السبت 27/أكتوبر/2018 - 08:58 ص
صدى البلد
رويترز
أفاد مسؤولون أمريكيون أمس الجمعة بأن وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس صدق على نشر قوات أمريكية وعتاد على حدود البلاد مع المكسيك مما يعزز موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المناهض للمهاجرين المتجهين إلى الولايات المتحدة.

وأضاف المسؤولون الذين طلبوا عدم نشر أسمائهم أن تصديق ماتيس لم يتضمن أعدادا محددة للقوات وهو أمر سيتحدد لاحقا.

وأشار المسؤولون إلى أن ذلك لا يعتبر في حد ذاته "أمرا بانتشار القوات".

ولم تعلق وزارة الدفاع (البنتاجون) على العدد المحتمل للقوات لكن مسؤولين أمريكيين قالوا لرويترز إن عدد القوات قد يكون 800 على أن يتم نشرها يوم الثلاثاء.

وقال الجيش الأمريكي إن ماتيس قد فوض الجيش بتوفير "قدرات لتعزيز مهمة" الجمارك وحماية الحدود، بما في ذلك الدعم الهندسي للمساعدة في بناء الحواجز والإسكان المؤقت.

وقال أحد المسؤولين الأمريكيين لرويترز إن بعض قوات الأمريكية قد تستدعى للمساعدة في حركة المرور والسيطرة على الحشود على الجانب الأمريكي من الحدود وربما المساعدة في السيطرة على المتظاهرين.

وشدد المسؤولون على أن القوات الأمريكية لن تشارك في أي أنشطة لإنفاذ القانون، وهو أمر محظور بموجب القانون الأمريكي.
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