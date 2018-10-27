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أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق اليوم.. فيديو

السبت 27/أكتوبر/2018 - 10:29 ص
صدى البلد
فاطمة رضا
استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc"، تقريرًا مُفصلًا بالأرقام حول الأسعار الاسترشادية للخضراوات والفاكهة في السوق صباح اليوم، السبت.

وجاءت أسعار الخضراوات على النحو التالي: الطماطم 8.5 جنيه للكيلو، والبطاطس 11 جنيهات، والبصل 6 جنيهات، والخيار 3 جنيهات، والقلقاس 4.5 جنيه، والكوسة 6 جنيهات، والفلفل الرومي 5.5 جنيه، والبامية 15 جنيهًا.

وبالنسبة لأسعار الفاكهة، فسجل البرتقال 6 جنيهات للكيلو، والرمان 7 جنيهات، والكانتلوب 4.5 جنيه، والجوافة 5 جنيهات.
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