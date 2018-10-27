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أخبار البلد

أبوستيت يبحث مع نظيره الأردني سبل تيسير إجراءات تبادل الحاصلات الزراعية

السبت 27/أكتوبر/2018 - 10:37 ص
وزير الزراعة ونظيره
وزير الزراعة ونظيره الأردني
جمال صلاح الدين
حث الدكتور عزالدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ونظيره الأردني المهندس ابراهيم الشحاحدة، سبل تيسير إجراءات التبادل التجاري بين مصر والأردن، فيما يخص المنتجات والحاصلات الزراعية، وتذليل كافة العقبات في هذا الشأن.

وأكد أبو ستيت، خلال اللقاء الذي تم عقده في القاهرة، عمق العلاقات التاريخية التي تربط بين مصر والأردن، والتعاون المستمر بينهما في عدد كبير من المجالات، لاسيما المجالات المرتبطة بقطاع الزراعة، معربا عن تطلعه لزيادة فرص التعاون بين البلدين الشقيقين خلال الفترة المقبلة.

وبحث الجانبان إمكانية أن يشمل التعاون المشترك أيضا، تبادل الخبرات والبحوث في مجال الزراعة والتأقلم مع التغيرات المناخية وتأثيراتها علي النباتات والحيوانات، فضلا عن التعاون في مجال إدارة المياه وترشيد استخداماتها في الزراعة.

وأكد الجانبان أهمية أن يأتي ضمن مجالات التعاون المشترك أيضا، تطوير الإرشاد الزراعي، وسبل توعية المزارعين، ونقل التقنيات الحديثة لهم، في كافة مراحل الانتاج الزراعي، كذلك عمليات المكافحة، ومعاملات ما بعد الحصاد.
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