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حوادث

بدء جلسة استماع الشهود بمحاكمة قتلة رئيس دير الأنبا مقار

السبت 27/أكتوبر/2018 - 12:02 م
محكمة - أرشيفية
محكمة - أرشيفية
جمالات الدمنهورى 9
بدأت قبل قليل، الدائرة الثانية بمحكمة جنايات دمنهور، برئاسة المستشار جمال طوسون، وعضوية المستشار شريف عبدالوارث فارس، والمستشار محمد المر، وسكرتارية حسني عبدالحليم، وبحضور جميع المتهمين والشهود وهيئة الدفاع عن المتهمين استئنافت محاكمة المتهمين بقتل الأنبا أبيفانيوس، رئيس دير أبومقار بوادي النطرون، والمتهم فيها الراهب المشلوح أشعياء المقاري، والراهب فلتاؤس المقاري.

وكانت هيئة المحكمة، قد استمعت بجلسة 27 سبتمبر الماضي لطلبات دفاع المتهمين، وحضر المتهم الأول وائل سعد تواضروس الجلسة، محبوسًا، فيما غاب المتهم الثاني فلتاؤس المقاري، لخضوعه للعلاج في مستشفى قصر العيني بالقاهرة.

وقال المستشار جمال طوسون، رئيس المحكمة، إن المحكمة وصلها خطاب من مدير مستشفى قصر العيني، يؤكد فيه أن المتهم الثاني في القضية يتعذر عليه الحضور إلى المحكمة، لأن حالته غير مستقرة، إذ يعاني من كسر بفقرات الركبة والكاحل الأيمن والأيسر.

وقررت هيئة المحكمة تأجيل محاكمة المتهمين إلى جلسة 27 أكتوبر المقبل، لسماع الشهود والاطلاع على أوراق القضية.

وكان المستشار نبيل صادق، النائب العام، قرر إحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية لاتهمامهما بقتل الأنبا أبيفانيوس أسقف ورئيس دير الأنبا أبومقار، بعد أن انتهت نيابة استئناف الإسكندرية من تحقيقاتها في واقعة القتل.

وكان دير الأنبا مقار في وادي النطرون، شهد العثور على جثة الأنبا أبيفانيوس مقتولًا، صباح الأحد 29 يوليو الماضي، وأصدر البابا تواضروس قرارا بتجريد الراهب أشعياء المقاري من الرهبنة، فيما جرى نقل 6 رهبان من دير أبو مقار لضبط الرهبنة، توفي أحدهم وهو الراهب زينون المقاري، في دير المحرق بأسيوط.
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