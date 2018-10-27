الأهلي والوصل.. مؤتمر صحفي لكارتيرون وعاشور اليوم للحديث عن المباراة

يعقد الفرنسي باتريس كارتيرون؛ المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مؤتمرا صحفيا في الخامسة مساء اليوم السبت بفندق راديسون بلو ببرج العرب وبرفقته حسام عاشور كابتن الفريق ؛ للحديث عن مباراة الوصل الإماراتي.



ومن المقرر إقامة مباراة الأهلي والوصل الإماراتي مساء غد الأحد على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية في ذهاب دور الـ16 ببطولة كأس زايد للأندية الأبطال.



يذكر أن الأهلي صعد لدور الـ16 عقب تخطيه عقبة النجمة اللبناني فى دور الـ32 بالبطولة.