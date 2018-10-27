ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

تعليم

المخلفات الخطرة وأثرها على البيئة بعلوم عين شمس

السبت 27/أكتوبر/2018 - 12:15 م
صدى البلد
عمرو ممدوح
ينظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية العلوم بجامعة عين شمس، بالتعاون مع معهد الدراسات والبحوث البيئية، محاضرة بعنوان "المواد والمخلفات الخطرة وأثرها على البيئة".

وأعلنت الكلية أن هذه الندوة سيتم تنظيمها يوم الأربعاء الموافق ٣١ من الشهر الجارى، من الساعة ١١ وحتى ١٢ظهرا، بقاعة فارس بقسم الچيولوچيا.

ومن المقرر أن يحاضر بالندوة كل من الدكتور طه عبد العظيم، وكيل معهد الدراسات والبحوث البيئية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
loading...

ترشيحاتنا

الإفتاء: الشرع استحب زيارة القبور ورغَّب إليها

شاهد.. لحظة تدمير جيش الاحتلال الإسرائيلي لمقر جهاز أمن حماس فى غزة

الجبير: المحتجزون في قضية خاشقجي سيحاكمون في السعودية

كلب مسعور يمزق رأس طفلة وأمها.. فيديو

أول تعليق خليجي على لقاء نتنياهو فى سلطنة عمان

موعد مباراة ليفربول وكارديف سيتي والقنوات الناقلة.. اليوم

ريهام حجاج بإطلالة تبرز رشاقتها للاحتفال بالهالووين

كلهم قابيل.. معركة دموية بين أسدين شقيقين من أجل أنثى.. فيديو

للمسافرين على مصر للطيران.. مواعيد إقلاع الرحلات المنقولة لمبنى 2 بالمطار

شاهد..نص اتفاقية الجلاء بتوقيع جمال عبد الناصر

وصفة عجيبة لضبط هرموناتك وعلاج تكيس المبايض

تعرف على 4 كلمات أوصى رسول الله بترديدها لتجديد الإيمان

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أمن القاهرة توفر أسواقا لبيع البطاطس بـ 6 جنيهات للكيلو.. صور

فى عيد ميلادها.. تعرف على تكلفة إطلالات إليسا الخيالية

حماقي يتألق في حفل عالمي على سفح الأهرامات.. صور

لفتة إنسانية.. تمريض مستشفى أسوان الجامعى يحتفلون بعيد ميلاد مريض.. صور

لو فرحك قرب.. 10 أفكار لتصميمات غرف سفرة عصرية

فيديو

خالد صديق: 20 مليار جنيه تكلفة تطوير المناطق العشوائية بجنوب سيناء
تعرف على مراحل تطوير العلاقات المصرية الألمانية منذ بداياتها.. فيديو
خالد صديق: القاهرة أكبر المحافظات عشوائية وغير المخططة.. فيديو
وزير الشباب: 76 شابا عربيا يشاركون في الرحلة الأولى لقطار الشباب .. فيديو
سيمنز الألمانية: شراكة ضخمة مع مصر لتوفير 40% من الطاقة الكهربائية.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح تمكين المالك من فسخ التعاقد في قانون الإيجار القديم؟

هل تؤيد مقترح تمكين المالك من فسخ التعاقد في قانون الإيجار القديم؟