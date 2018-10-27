المخلفات الخطرة وأثرها على البيئة بعلوم عين شمس

ينظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية العلوم بجامعة عين شمس، بالتعاون مع معهد الدراسات والبحوث البيئية، محاضرة بعنوان "المواد والمخلفات الخطرة وأثرها على البيئة".



وأعلنت الكلية أن هذه الندوة سيتم تنظيمها يوم الأربعاء الموافق ٣١ من الشهر الجارى، من الساعة ١١ وحتى ١٢ظهرا، بقاعة فارس بقسم الچيولوچيا.



ومن المقرر أن يحاضر بالندوة كل من الدكتور طه عبد العظيم، وكيل معهد الدراسات والبحوث البيئية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.