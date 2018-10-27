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ثقافة

توقيع مذكرة تفاهم مشتركة بين الآثار ومعهد الآثار الصينية للعلوم الاجتماعية.. صور

السبت 27/أكتوبر/2018 - 01:55 م
صدى البلد
علاء المنياوي
وقع اليوم بمجلس رئاسة الوزراء الدكتور خالد العناني وزير الآثار مع مدير معهد الآثار الصينية للعلوم الاجتماعية بجمهورية الصين مذكرة تفاهم مشترك بين الوزارة والمعهد، والتي تهدف الي تنسيق العمل المتعلق بسبل حفظ الآثار، والمشاريع البحثية، وبناء القدرات، وتبادل المعارض المؤقتة، والبعثات الأثرية.

كما تهدف أيضا إلي دفع ودعم الأنشطة الثقافية والتعليمية والاثرية بهدف رفع الوعي بالتراث الثقافي المصري والصيني وحمايتهما والحفاظ عليهما ، والتشجيع على تجديد وتشكيل البعثات المناسبة للبحوث والحماية والتقييم والنشر وغير ذلك من فرص التعاون المشتركة في مجال حماية التراث الثقافي، بالاضافة الي بدء اعمال اول بعثة أثرية صينية مشتركة للعمل في مصر بهدف المسح الأثري، والتنظيف، واجراء الحفائر الأثرية الكاملة بالموقع وأعمال الحفاظ على المكتشفات.
توقيع مذكرة تفاهم مشتركة بين الآثار ومعهد الآثار الصينية للعلوم الاجتماعية.. صور
توقيع مذكرة تفاهم مشتركة بين الآثار ومعهد الآثار الصينية للعلوم الاجتماعية.. صور
توقيع مذكرة تفاهم مشتركة بين الآثار ومعهد الآثار الصينية للعلوم الاجتماعية.. صور
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