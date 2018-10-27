ضابط مصري ينتزع المرتبة الثانية من الروس في بطولة الصديق الوفي .. فيديو



وأعلن الملازم عن فوزه بالمركز الثاني كأسرع لاعب، وأفضل رام في البطولة، وذلك بعد تحقيقه 9 أهداف من أصل 10، مما مكنه من تقليص الوقت والحصول على ثاني أسرع لاعب، حسبما ذكرت "روسيا اليوم".



كما ذكر "محمد" أن هذه ليست المرة الأولى التي تشارك فيها مصر بهذه المسابقة، فقد شاركت عام 2016 بصفة مراقب، وفي 2017 شاركت في المسابقة بشكل فعلي وحققت نتائج جيدة، ليحصل أحد من أبناء القوات المسلحة في 2018 المرتبة الثانية في الفردي.





حقق الملازم "محمد علي محمد" بقوات حرس الحدود إنجازًا في الألعاب العسكرية الدولية، حيث حصل على المركز الثاني في بطولة "الصديق الوفي".