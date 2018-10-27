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وصفة طبيعية يقدمها هاني الناظر للتخلص من القمل عند الاطفال

السبت 27/أكتوبر/2018 - 11:57 م
وصفة طبيعية يقدمها
وصفة طبيعية يقدمها هاني الناظر للتخلص من القمل عند الاطفال
آية التيجي
قال الدكتور هاني الناظر أستاذ الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومي للبحوث سابقا، أن كثيرا من الأطفال يعانون مع دخول فصل الخريف والشتاء من مشكلة الإصابة بحشرة فروة الرأس (القمل)، والتي لا تفرق بين غني وفقير، وهي ما يمكن أن تتسبب في العديد من المضاعفات الخطيرة.

وأضاف الناظر في تصريحات عبر صفحته على فيسبوك، أن هناك علاجا فعالا وطبيعيا وغير مكلف لعلاج مشكلة القمل عند الأطفال، وبعيدا عن استخدام المركبات الدوائية الكيماوية.

وتابع الناظر ان فكرة العلاج تعتمد علی القيام بدهان الشعر وفروة الرأس بأي زيت نباتي موجود بالمنزل ويترك اربعة وعشرين ساعة مما يؤدي إلی عزل الحشرات عن الهواء تماما فلا تستطيع التنفس، و تختنق وتموت ثم يتم شطف الشعر جيدا بالماء والشامبو ويتم تمشيط الشعر بمشط اسنانه ضيقة (الفلاية).

وأكد الناظر أنه بهذه الطريقة يتم التخلص من الحشرات تماما بعد موتها، وبعد ذلك يتبقی التخلص من بيض الحشرات (الصئبان) الملتصق بالشعر هنا نقوم بتدليك الشعر بمحلول من الخل مخفف بقليل من الماء، ويترك علی الشعر حوالي ثلاث ساعات فينفصل البيض عن الشعر بسبب التأثير الحامضي للخل ثم نقوم بشطف الشعر جيدا بالشامبو، و تمشيطه بالمشط ضيق الأسنان وبهذا نكون تخلصنا تماما من البيض ومن الحشرات، وبدون استخدام أي مركبات كيماوية دوائية وفي نفس الوقت وفرنا فلوس الدواء.
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