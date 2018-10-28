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أخبار العالم

اقتراب ترامب البرازيلي من كرسي الرئاسة ومنافسة قوية من حداد اللبناني

الأحد 28/أكتوبر/2018 - 04:15 ص
بولسونارو وحداد
بولسونارو وحداد
حسام رضوان
كشف استطلاع جديد أن المرشح اليميني المتطرف في انتخابات الرئاسة البرازيلية جايير بولسونارو، الملقب بـ"ترامب البرازيلي، حافظ على تقدمه على منافسه اليساري فرناندو حداد، صاحب الأصول اللبنانية، عشية جولة إعادة الانتخابات.

وأظهر استطلاع (إم.دي.أيه) الذي نشر يوم السبت أن بولسونارو حصل على 56.8 بالمئة من تأييد الناخبين مقابل 43.2 بالمئة لحداد دون تغيير يذكر عن الاستطلاع السابق قبل خمسة أيام.
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