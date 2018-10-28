موجز أخبار العالم.. هدوء على حدود قطاع غزة بعد وساطة مصر.. إسرائيل: لن ننتصر على الفلسطينيين.. روسيا تبني أول 3 غواصات روبوت نووية.. ترامب في بيتسبرج بعد مذبحة المعبد اليهودي

مقتل 14 من قوات سوريا الديمقراطية شرق الفرات

اعتقال خلية إرهابية نفذت تفجيرات ناسفة بالعراق

مصدر مقرب من عائلة مالك ليستر سيتي يحسم الجدل حول مصيره

روسيا تبني أول 3 غواصات روبوت نووية في العالم

ساد الهدوء على الحدود بين إسرائيل وقطاع غزة بموجب ما وصفه فلسطينيون بأنه هدنة توسطت فيها مصر، وذلك بعد أن شنت إسرائيل عشرات الضربات الجوية على أهداف داخل غزة ردا على إطلاق نشطاء فلسطينيين لأكبر عدد من الصواريخ عبر الحدود منذ عدة شهور.- أفادت صحيفة «يسرائيل هايوم» العبرية اليوم، الأحد، بأن المنظومة الأمنية الإسرائيلية لديها اعتقاد راسخ بأن جيش إسرائيل لن ينتصر في حرب في قطاع غزة أمام الفلسطينيين.- قال متحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية التي تدعمها الولايات المتحدة إن 14 من أفرادها قتلوا شرق نهر الفرات خلال معركة مع متشددي "داعش".- أفاد مصدر في السلطة المحلية بمحافظة عدن، بأن مسلحين مجهولين يستقلون سيارة أطلقوا النار على ثلاثة جنود من قوات الحزام الأمني المدعومة من الإمارات، أثناء مرورهم بسيارتهم في منطقة الممدارة شرق مديرية الشيخ عثمان، ما أسفر عن مقتلهم.- أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع العراقية اليوم، الأحد، اعتقال خلية إرهابية نفذت تفجيرات بالعبوات الناسفة شرق الأنبار.- قالت برلين، التي تعهدت بوقف صادرات الأسلحة الألمانية إلى السعودية بعد وفاة الصحفي جمال خاشقجي داخل القنصلية السعودية في اسطنبول، إنها تتوقع أن يتبنى الاتحاد الأوروبي موقفا مشتركا بشأن القيود المحتملة على مبيعات السلاح.- اقتحم مسلح معبدا يهوديا في بيتسبرج بولاية بنسلفانيا الأمريكية خلال أداء صلوات السبت، وهو يصيح "الموت لكل اليهود" وقتل ما لا يقل عن 11 من المصلين وأصاب ستة آخرين، بينهم أربعة رجال شرطة، قبل إلقاء القبض عليه.- قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم السبت إنه سيسافر إلى بيتسبرج في ولاية بنسلفانيا بعد أن اقتحم مسلح معبدا يهوديا هناك وقتل 11 مصليا.- ذكرت تقارير إعلامية بريطانية أن طائرة هليكوبتر تابعة لمالك ليستر سيتي، فيكاي سريفادهانابرابا، المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم تحطمت في مرآب سيارات النادي وتحولت إلى كرة من النار، وأثير جدل حول مصيره حسمه وفقا لـ "بي بي سي" مصدر مقرب من عائلته أكد وجوده على متن الطائرة أثناء الحادث.- نال محمد صلاح، نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي، إشادات دولية على تألقه في المباراة التى جمعت ليفربول مع فريق كارديف سيتي البريطاني، التى أحرز بها الهدف الأول وانتهت بنتيجة 4-1 لصالح ليفربول، حيث أعاد للأذهان مستواه الممتاز الذي ظهر فيه الموسم الماضي الذي نال بسبب لقب هداف الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".- أفاد مكتب لازوريت للتصميم المركزي (نيجني نوفجورود)، في موسكو، ببناء أول 3 نماذج من الغواصات الروبوت الآلي بمحطة طاقة لا هوائية وبمدى أكثر من 10000 كيلومتر، في إطار مشروع مؤسسة الأبحاث المتقدمة، لا يوجد لدى أي دولة في العالم مثل هذه الغواصات حتى الآن.- شاركت مجموعات القتال من إستونيا ولاتفيا وليتوانيا وبولندا في مناورات "توماهوك الحديدي" في مخيم أدازي بالقرب من حدود روسيا، وفقا لموقع "ديفينس بلوج" - تدربت دبابات الناتو على القوة النارية، وأظهرت كذلك قابلية التشغيل البيني.- بدأ ناخبو جورجيا التصويت، اليوم، الأحد، لاختيار رئيس في انتخابات يتقدم المنافسة فيها وزيرا خارجية سابقان بينهما مرشحة مولودة في فرنسا ستكون في حال فوزها أول امرأة تتولى رئاسة دولة سوفيتية سابقة خارج منطقة البلطيق.- لقي الأمير البريطاني هاري وزوجته ميجان ترحيبا كبيرا لدى وصولهما إلى نيوزيلندا اليوم، الأحد، في آخر محطات جولتهما في المحيط الهادي، وهي أول جولة ملكية دولية منذ زواجهما في مايو.