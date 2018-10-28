قائمة منتخب البرازيل لمباراتى أوروجواي والكاميرون وديًا

أعلن تيتي المدير الفني للمنتخب البرازيلي، عن قائمة السامبا، التي ستخوض مبارتى أوروجواي والكاميرون وديًا، خلال نوفمبر المقبل.
وجاءت قائمة البرازيل كالتالي:
في حراسة المرمى: أليسون باكير - إيدرسون مورايس - برازاو
في الدفاع: دانيلو - فابينيو - فيليب لويس - مارسيلو - ميراندا- ماركينيوس- بابلو- ديدي
في الوسط: آلان ماركيز - آرثر - كاسيميرو - باولينيو - كوتينيو - والاس .
في الهجوم: دوجلاس كوستا - فيرمينو - جابرييل خيسوس - نيمار - ريتشارليسون - ويليان
وجاءت قائمة البرازيل كالتالي:
في حراسة المرمى: أليسون باكير - إيدرسون مورايس - برازاو
في الدفاع: دانيلو - فابينيو - فيليب لويس - مارسيلو - ميراندا- ماركينيوس- بابلو- ديدي
في الوسط: آلان ماركيز - آرثر - كاسيميرو - باولينيو - كوتينيو - والاس .
في الهجوم: دوجلاس كوستا - فيرمينو - جابرييل خيسوس - نيمار - ريتشارليسون - ويليان