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رياضة

قائمة منتخب البرازيل لمباراتى أوروجواي والكاميرون وديًا

الأحد 28/أكتوبر/2018 - 08:22 م
صدى البلد
أحمد هاني
أعلن تيتي المدير الفني للمنتخب البرازيلي، عن قائمة السامبا، التي ستخوض مبارتى أوروجواي والكاميرون وديًا، خلال نوفمبر المقبل.

وجاءت قائمة البرازيل كالتالي:

في حراسة المرمى: أليسون باكير - إيدرسون مورايس - برازاو

في الدفاع: دانيلو - فابينيو - فيليب لويس - مارسيلو - ميراندا- ماركينيوس- بابلو- ديدي

في الوسط: آلان ماركيز - آرثر - كاسيميرو - باولينيو - كوتينيو - والاس .

في الهجوم: دوجلاس كوستا - فيرمينو - جابرييل خيسوس - نيمار - ريتشارليسون - ويليان
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