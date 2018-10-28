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تفاصيل اجتماع الرئيس السيسي مع رئيس مؤتمر ميونخ للسياسات الأمنية

الأحد 28/أكتوبر/2018 - 11:55 م
الرئيس السيسى يستقبل
الرئيس السيسى يستقبل رئيس مؤتمر ميونخ للسياسات الامنية
محمد عبد المنعم
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء اليوم، الأحد، بمقر إقامته بالعاصمة الألمانية برلين السفير ولفجانج إيشنجر، رئيس مؤتمر ميونخ للسياسات الأمنية، الذي يعد أحد أهم المحافل العالمية السنوية التى يلتقي خلال فعالياتها العديد من القادة والشخصيات الدولية من مختلف دول العالم في المجالات الأمنية والسياسية والعسكرية، لتبادل وجهات النظر والآراء وبحث سبل تسوية النزاعات سلميًا من خلال الحوار المعمق بين الخبراء المتخصصين في تلك المجالات.

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس أعرب عن تقديره لمؤتمر ميونخ كمنبر عالمى لدراسة السياسات الاستراتيجية، مشيرًا إلى حرص مصر على المشاركة فى أعماله على نحو مستمر، فى ضوء دوره الهام فى تبادل الأفكار والآراء بين النخب السياسية والأمنية والعسكرية على مستوى العالم بشأن التعامل مع التحديات التى يواجهها المجتمع الدولى.

وأكد رئيس مؤتمر ميونخ، حرصه على الالتقاء بالرئيس لتوجيه الدعوة لسيادته للمشاركة في أعمال الدورة القادمة لمؤتمر ميونخ للأمن، خاصة فى ظل دور مصر الهام والمحوري فى منطقة الشرق الأوسط، وتولى مصر رئاسة الاتحاد الأفريقى خلال عام 2019، وهو ما يعزز من أهمية تكثيف التنسيق والتشاور معها إزاء القضايا الإقليمية المختلفة على نحو يثري من حوارات وفعاليات المؤتمر.

وذكر المتحدث الرسمى، أن الرئيس أعرب عن حرصه على مشاركة مصر فى فاعليات مؤتمر ميونخ، وطرح رؤيتها بشأن سبل التوصل إلى حلول سياسية لمختلف الأزمات التى تمر بها منطقة الشرق الأوسط والقارة الأفريقية، خاصة فى ظل سعي مصر الدائم والمستمر لاستعادة الاستقرار بالمنطقة وفق إطار المحددات الثابتة لسياستها في الحفاظ على كيان الدولة الوطنية وترسيخ تماسك مؤسساتها واحترام سيادة الدول على أراضيها وسلامتها الإقليمية، مشددا على أهمية عملية بناء الوعي لدى شعوب المنطقة لإدراك واقعها الفعلي ومن ثم البدء في الإصلاح وصياغة الحلول التي تأسس علي تشخيص سليم على نحو ينهى معاناة تلك الشعوب ويطلق مرحلة حقيقية من التنمية في المنطقة.

وأضاف راضى أن اللقاء شهد استعراض آخر التطورات التى تمر بها منطقة الشرق الأوسط، حيث حرص رئيس مؤتمر ميونخ على الاستماع إلى رؤية السيد الرئيس فيما يخص الأزمات التى تمر بها بعض دول المنطقة فضلًا عن جهود مصر فى مكافحة الإرهاب وكذلك الهجرة غير الشرعية، والتى اعتمدت على مقاربة شاملة تسعى إلى علاج جذور المشكلتين عبر دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأشاد إيشنجر بالجهود المصرية لمكافحة الهجرة غير الشرعية، مشيرًا إلى أنه لم يكن هناك أى مصري ضمن الأعداد الكبيرة من اللاجئين الذين استضافتهم ألمانيا منذ عام 2015، وهو ما يدلل على نجاح الاستراتيجية المصرية فى التعامل مع تلك الظاهرة، والتى تعد بمثابة نوذج يحتذى به فى هذا الإطار.
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