ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

تامر حسنى مهنئا عمرو الليثى: منتظرين النجاح اللى اتعودنا عليه

الإثنين 29/أكتوبر/2018 - 02:22 ص
تامر حسنى
تامر حسنى
أحمد سالم
هنأ النجم تامر حسنى الإعلامى عمرو الليثى على عودة برنامج واحد من الناس على شاشة النهار، معربًا عن سعادته بعودة برنامج واحد من الناس.

وكتب تامر حسنى عبر الصفحة الرسمية للإعلامي عمرو الليثى عبر موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك: "الف مبروك للإعلامى الكبير واخويا الكبير عمرو الليثى ، ربنا يباركلك يارب ، ومبروك للمحطة ومستنين النجاح اللى اتعودنا عليه دايما ان شاء الله".

يذكر أن برنامج واحد من الناس قد بدأ أمس إذاعة أولى حلقاته فى الانطلاقة الجديدة له عبر شاشة قناة النهار، على أن يذاع فى العاشرة مساء الأحد من كل أسبوع، ويعود البرنامج بالعديد من الفقرات الجديدة من حيث الشكل والمضمون.

ويقدم عمرو الليثى من خلال البرنامج العديد من المبادرات ومنها "حقق حلمك" وايضًا " ثلاجة الخير" ، ومبادرة "وصلة الحياة" لتوصيل المياه الى القرى ، و" قول شكوتك".
loading...

ترشيحاتنا

شاهد.. صلح محمد رمضان وريهام سعيد برعاية ياسر سليم

فضيحة جديدة لنظام الحمدين.. قطر تحتجز صحفيين في سفارتها بدولة إفريقية

التعليم تحارب الدروس الخصوصية.. تشميع 4 مراكز بمصر الجديدة والنزهة.. واكتشاف طلاب محبوسين بسنتر مغلق بالأقفال.. وضبط معلم طبع صورة مثيرة على ملزمة الفلسفة.. والوزارة: بدأنا محاربة الفساد

بديل لوبيتيجي يغادر مصر تمهيدا لتولي مهمة ريال مدريد

ليهجر الجميع النوم.. حكاية مالك ليستر سيتي مع الثعالب.. أحلام محققة ونهاية غير متوقعة

الوصل الإماراتي يحرج الأهلي على استاد برج العرب ويتقدم بثنائية .. فيديو

تحطمت طائرته بعد المباراة.. من هو مالك نادي ليستر سيتي

برشلونة يحرز الهدف الخامس أمام ريال مدريد ويكرر فضيحة 2010 بكلاسيكو الأرض

عمرو الليثي يزف بشرى سارة للمواطنين في أولى حلقات واحد من الناس

حبيب العادلي : حماس عرضت دعم الإخوان لإسقاط النظام .. فيديو

اليوم.. نظر محاكمة أبو تريكة في قضية التهرب الضريبي

شاهد.. محمد صلاح يظهر بـ نيو لوك جديد.. جاهزين للملك

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شهادة نارية لحبيب العادلي في اقتحام السجون: الإخوان خططوا بمساعدة حماس لإسقاط النظام.. وخلايا إرهابية نائمة ساهمت في جمعة الغضب.. واستدعاء مبارك لسماع شهادته 2 ديسمبر..صور

انطلاق أعمال اللجنة الفنية المشتركة بين مصر والسودان للنقل والملاحة النهرية.. صور

شاهد .. إطلالة إليسا بنفس فستان جيجي حديد في عيد ميلادها

سمير سيف: فاروق الفيشاوى لم يكن ضمن قائمة المكرمين بالقومي للسينما.. صور

سمير سيف يفتتح معرض شحات الغرام على هامش مهرجان القومي للسينما .. صور

فيديو

أمير عبد الحميد: تريكة وبركات وجمعة أنقذوني من الاعتداء على البدري.. فيديو
أمير عبدالحميد يفجر مفاجأة عن محمد بركات.. فيديو
أمير عبد الحميد: القلق على حراسة الأهلي مستمر منذ رحيل الحضري.. فيديو
أمير عبد الحميد: شريف إكرامي حارس كبير رغم الهدفين.. فيديو
أمير عبد الحميد: رفضت الاحتراف في أمريكا من أجل المصري.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مشروع قانون بتجريم الدروس الخصوصية ؟

هل تؤيد مشروع قانون بتجريم الدروس الخصوصية ؟