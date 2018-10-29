تامر حسنى مهنئا عمرو الليثى: منتظرين النجاح اللى اتعودنا عليه

هنأ النجم تامر حسنى الإعلامى عمرو الليثى على عودة برنامج واحد من الناس على شاشة النهار، معربًا عن سعادته بعودة برنامج واحد من الناس.



وكتب تامر حسنى عبر الصفحة الرسمية للإعلامي عمرو الليثى عبر موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك: "الف مبروك للإعلامى الكبير واخويا الكبير عمرو الليثى ، ربنا يباركلك يارب ، ومبروك للمحطة ومستنين النجاح اللى اتعودنا عليه دايما ان شاء الله".



يذكر أن برنامج واحد من الناس قد بدأ أمس إذاعة أولى حلقاته فى الانطلاقة الجديدة له عبر شاشة قناة النهار، على أن يذاع فى العاشرة مساء الأحد من كل أسبوع، ويعود البرنامج بالعديد من الفقرات الجديدة من حيث الشكل والمضمون.



ويقدم عمرو الليثى من خلال البرنامج العديد من المبادرات ومنها "حقق حلمك" وايضًا " ثلاجة الخير" ، ومبادرة "وصلة الحياة" لتوصيل المياه الى القرى ، و" قول شكوتك".

