تاجر ألماس يهدي موظفيه سيارات .. فيديو

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى مقطع فيديو، يظهر تاجر ألماس هندي يهدي موظفيه مئات السيارات مع اقتراب عيد ديوالي الهندوسي، ضمن احتفال حضره رئيس الوزراء ناريندرا مودي.



وبحسب سبوتنك، حصل 600 موظف في شركة "هاري كريشنا إكسبورترز" لتجارة الألماس، التي يملكها الملياردير سافجي دهولاكيا، على سيارات من إنتاج شركة "ماروتي سوزوكي" الهندية، كما حصل نحو 1000 موظف آخرين على هدايا في شكل ودائع نقدية، وشقق ضمن مراسم كبيرة أقيمت في الهواء الطلق بولاية جوجارات.



ألقى رئيس الوزراء الهندي مودي كلمة خلال المراسم عبر الفيديو، وقدم مفاتيح سيارات لبعض الموظفين في العاصمة نيودلهي، حيث تتجاوز قيمة السيارات المهداة للموظفين مليوني دولار.



ويعرف عن دهولاكيا في الهند بتقديم هدايا سخية لموظفيه في عيد ديوالي، ومن بينها مئات الشقق وزعها على العاملين لديه في مراسم عام 2016، فهو يهدف لإسعاد الموظفين الذين يتفانون في العمل بشركة الألماس.



