استنفار أمني بالشرقية لزيارة رئيس الوزراء

تشهد محافظة الشرقية استنفارًا أمنيًا مكثفًا، بمداخل المحافظة وخاصة الطرق العامة والميادين والشوارع الرئيسية المؤدية لمدينة الزقازيق وبداخلها، لزيارة رئيس الوزراء.



عززت قوات الشرطة من تواجدها بطريق "القاهرة - الزقازيق الزراعى" و"القاهرة-الزقازيق الصحراوي" وبمدن مشتول السوق والعصلوجي وبلبيس، وأمام الديوان العام لمحافظة الشرقية، ونشرت الأكمنة الثابتة والمتحركة.



وتستقبل المحافظة، اليوم الإثنين، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ويرافقه وزراء "الصحة، والتنمية المحلية، والتربية والتعليم، والشباب والرياضة والتضامن" ويستقبلهم الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، لتفقد عدد من مشروعات الخدمية والتنموية، الجاري تنفيذها بالمحافظة.



ومن المقرر أن يتفقد رئيس الوزراء، خلال الجولة محطة مياه مشتول السوق التي تقدر طاقتها الإنتاجية بـ٩٦ ألف متر مكعب يوميًا، وقدرت تكلفتها بـ٣٢٠ مليون جنيه، ويستفيد منها ٧٠٠ ألف مواطن بمدينه مشتول السوق، و١٤ قرية تابعة لها، كما يتفقد مستشفى طوارئ بلبيس والتي تكلفت ٣٠ مليون جنيه، ويساهم في الارتقاء بالخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وتخفيف العبء على المستشفيات المركزية والعامة.



كما يتفقد رئيس الوزراء، العمل بكوبري شرويده بمدخل مدينة الزقازيق، والجاري إنشاءه بتكلفة ١٨٦ مليون جنيه، للقضاء على مشكلة الاختناقات المرورية، فضلا عن تفقد سير الأعمال بتوسعات محطة معالجه الصرف الصحي بمدينه الزقازيق، والتي تقدر طاقتها الاستيعابية بـ٩٢ ألف متر مكعب يوميًا، وتصل تكلفتها إلى ٤٠٠ مليون جنيه.



كما يتفقد العمل بنفق عرابي للسيارات والذي يربط بين شرق وغرب الزقازيق لفك الاختناقات المرورية ويقدر تكلفته بـ١٠٠ مليون جنيه، ومدرسة المتفوقين بمدينة الزقازيق.



كما يتفقد دار التربية للبنين بمدينة الزقازيق، والذي تم تطويره بمبلغ ١٦ مليون جنيه بتمويل من صندوق "تحيا مصر"، وذلك في إطار برامج حمايه الأطفال بلا مأوى، ومتابعة سير العمل بمستشفى كبد ههيا، والذي تم اعتماد ٩٢ مليون جنيه له لدفع عجله العمل به، فضلا عن زيارة محطتي مياه أبو كبير والبكارشة بمركز الحسينية، حيث تساهمان في حل مشكلة المياه.