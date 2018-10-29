وزير الكهرباء يشدد على الالتزام بالجداول الزمنية بمشروع الربط مع السودان

عقد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة مساء أمس إجتماعًا مع قيادات الشركة المصـرية لنقل الكهرباء ، وذلك لمتابعة مستجدات مشروع الربط الكهربائى بين مصر والسودان .



أكد شاكر خلال الإجتماع على الإهتمام الذى يوليه الجانبين المصرى والسودانى لمشروع الربط الكهربى بين البلدين الشقيقين لما لهذا المشروع التاريخى من أهمية كبرى لخطة مصر الاستراتيجية من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية وتأمين الطاقة.



طالب شاكر قيادات القطاع بضرورة المتابعة الدورية اليومية لمستجدات العمل حتى يتم الإنتهاء من المشروع مؤكدًا على سرعة التنفيذ للالتزام بالجداول الزمنية المعدة لذلك مع أهمية الالتزام بجودة التنفيذ .



وجدير بالذكر أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء وشركة L & T الهندية تقوم بتنفيذ خط الربط الهوائى المزدوج الدائرة توشكى (2) / وادى حلفا جهد 220 ك.ف ، من مشروع تزويد جمهوية السودان الشقيق بقدرة كهربية تبلغ حوالى 150 ميجاوات كمرحلة أولى ، على ان يبدأ التشغيل التجريبى بقدرة تبلغ حوالى 100 ميجاوات.



ويبلغ طول الخط حوالى 100 كيلومتر ويتم التنفيذ على مرحلتين بقيمة استثمارية إجمالية تبلغ حوالى 6,7 مليون دولار بمدة تنفيذ تصل إلى حوالى ثلاثة أشهر تنتهى بنوفمبر المقبل .



