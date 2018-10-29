أسد ينقض على طفلة في سيرك ويلتهم وجهها.. فيديو

هاجم أسد شرس طفلة خلال أحد العروض المقدمة في سيرك في روسيا، وذلك بعد أن اجتاز الأسد الأسوار وشبكة الأمان.



ودفع الأسد الطفلة ذات الـ 4 أعوام داخل الحلبة، وبدأ في نهشها خلال عرض في منطقة كراسنودار في روسيا، بحسب ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل"البريطانية.



ونجت الطفلة والتي تدعى" كسينيا" من الهجوم، ولكن الأطباء يقولون أن الندوب الموجودة في وجهها ستظل طوال العمر، وذلك بعد اصابتها بجروح خطيرة في الوجه والصدر.



ووفقا للتقارير المحلية ، كانت الطفلة تلوح بعلم صغير خلال السيرك، بينما فلت الأسد من يد مدربه وكسر شبكة الأمان الموجودة حول حلقة السيرك، واتجه نحو الطفلة وسحبها داخل الساحة وغرز أسنانه في رأسها.



فيما قال شهود عيان إن والدتها سمحت للفتاة بأن تقترب من شبكة الأمان ، ليحدث ما حدث، وقام العاملون في السيرك بإنقاذ الطفلة والذهاب بها إلى المستشفى لتلقي العلاج.



