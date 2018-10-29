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أخبار العالم

الرئيس الصيني يفتتح معرض الواردات بشنجهاي 5 نوفمبر المقبل

الإثنين 29/أكتوبر/2018 - 12:03 م
صدى البلد
أ ش أ
أعلنت وزارة التجارة الصينية اليوم الاثنين، أن الرئيس الصيني "شي جين بينج" سيحضر مراسم افتتاح الدورة الأولى لمعرض الصين الدولي للواردات المقررة في الخامس من الشهر المقبل في بلدية (شنجهاي) شرق الصين.

وقال نائب وزير التجارة الصيني "فو تسي يينغ" - في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين للحديث عن المعرض - "إن بينج سيلقي خطابا مهما خلال مراسم الافتتاح، وسيزور أجنحة الدول المشاركة بالمعرض بصحبة القادة الأجانب"، مضيفا أن الرئيس الصيني وعقيلته سيقيمان مأدبة ترحيب يوم 4 نوفمبر، فيما سيلتقي بينج مع قادة الدول والحكومات أثناء المعرض الذي يستمر من يوم 5 إلى 10 نوفمبر.

وتابع يينغ أن المعرض، باعتباره الأول في العالم على المستوى الوطني الذي يتخصص في الواردات وجاء باقتراح وإعلان من قبل الرئيس الصيني، سيحتضن معارض للدول والشركات علاوة على انعقاد منتدى (هونغتشياو) الاقتصادي والتجاري الدولي.

وأوضح أن منتدى هونغتشياو الاقتصادي والتجاري الدولي، الذي يقام تحت شعار (ضخ حيوية جديدة بالتجارة العالمية وخلق سيناريو منفتح ومتبادل النفع)، سيحضره ما يزيد على ألفين من المسؤولين الحكوميين وقادة المنظمات الدولية ورواد الأعمال والأكاديميين البارزين من أكثر من 130 دولة ومنطقة.

وأشار يينغ إلى أن المنتدى سيتم عقده في 3 جلسات متوازية مع التركيز على مواضيع التجارة والانفتاح، والتجارة والإبداع، والتجارة والاستثمار على التوالي، لافتا إلى أن المنتدى سيبحث قضايا رئيسة تشمل الزخم الجديد للعولمة الاقتصادية وتحرير وتسهيل التجارة والاستثمار.

وأعرب نائب وزير التجارة الصيني عن ثقة بلاده في أن المعرض سيساعد الدول على عرض صورها الوطنية، كما سيمثل منصة منفتحة للتعاون في التجارة الدولية، مؤكدا أن المعرض سيساهم في دفع العولمة الاقتصادية.

ونوه يينغ إلى أن 82 دولة و3 منظمات دولية ستعرض إنجازاتها في التنمية الاقتصادية والتجارية، بالإضافة إلى منتجات تنافسية في 71 كشكا تغطي مساحتها حوالي 30 ألف متر مربع، فيما أكد ما يزيد عن 3000 شركة من أكثر من 130 دولة مشاركتها في المعرض، بمساحة إجمالية لأكشاكها تصل إلى 270 ألف متر مربع.

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