شاهد..لحظة غرق حافلة ركاب بعد اصطدامها بسيارة على جسر بجنوب الصين

عرضت فضائية " روسيا اليوم"، للحظة غرق حافلة ركاب بعد اصطدامها بسيارة على جسر بجنوب الصين، التى أسفرت عن مصرع وإصابة أكثر من 10 أشخاص.





ولقي شخصان على الأقل مصرعهما جراء غرق حافلة ركاب إثر اصطدامها بسيارة على جسر فوق نهر اليانغتسي في إقليم تشونغ كينغ جنوب غرب الصين.



وأوضحت السلطات أن الحافلة كانت تقل أكثر من 10 أشخاص، وأنها اعتقلت سائقة السيارة والتي من المرجح أن تكون قد تسببت بوقوع الحادث.

