40 عارضا وعارضة للمنتجات البيئية في شمال سيناء بالعريش

شارك 40 عارضا وعارضة في معرض المنتجات البيئية بمشاركة منظمات المجتمع المدني.





وافتتح اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، اليوم الإثنين، معرض منتجات الأسر المنتجة والجمعيات الأهلية فى مدينة العريش.





وأكد شوشة، فى تصريحات صحفية، أن وزارة التضامن الاجتماعى خصصت 7 ملايين جنيه، منها 5 ملايين تقدم بالتعاون مع بنك ناصر بشمال سيناء كقروض بدون فائدة لدعم الأسر المنتجة، و2 مليون جنيه للرعاية الصحية.



