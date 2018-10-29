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محافظات

40 عارضا وعارضة للمنتجات البيئية في شمال سيناء بالعريش

الإثنين 29/أكتوبر/2018 - 01:19 م
معرض المنتجات البيئية
معرض المنتجات البيئية
احمد صالح
شارك 40 عارضا وعارضة في معرض المنتجات البيئية بمشاركة منظمات المجتمع المدني.

وافتتح اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، اليوم الإثنين، معرض منتجات الأسر المنتجة والجمعيات الأهلية فى مدينة العريش.

وأكد شوشة، فى تصريحات صحفية، أن وزارة التضامن الاجتماعى خصصت 7 ملايين جنيه، منها 5 ملايين تقدم بالتعاون مع بنك ناصر بشمال سيناء كقروض بدون فائدة لدعم الأسر المنتجة، و2 مليون جنيه للرعاية الصحية. 

وأشاد المحافظ بالإنتاج الذي تم عرضه من خلال المعرض بأسعار تنافسية، ما يؤكد أهمية دور المجتمع المدنى فى ضبط الأسعار لبعض المنتجات، والقدرة على أحداث تنمية مجتمعية.
40 عارضا وعارضة للمنتجات البيئية في شمال سيناء بالعريش
40 عارضا وعارضة للمنتجات البيئية في شمال سيناء بالعريش
40 عارضا وعارضة للمنتجات البيئية في شمال سيناء بالعريش
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