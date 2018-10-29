نفاد تذاكر حفل عمر خيرت بعد دقائق من طرحها

نفذت تذاكر حفل الموسيقار العالمي عمر خيرت المقرر تنظيمه يوم الاثنين الموافق 5 نوفمبر المقبل على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية ضمن فعاليات مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، في دورته ال27 المقرر انطلاقها 1 نوفمبر المقبل، وتستمر لمدة 15 يوما.



وأتاحت إدارة الأوبرا خاصية الحجز الإلكتروني "احجزلي"، وشهدت التذاكر نسبة إقبال جماهيري كبيرة، ونفدت بعد دقائق من طرحها بالكامل، مما أثار غضب عدد كبير من الجمهور الذى لم يلحق بالحجز، وانقسمت التذاكر إلى ثلاث فئات، الأولى بمبلغ 1000 جنيه، والثانية بـ750 جنيها، أما الثالثة والأخيرة بـ550 جنيها.



ومن المقرر أن يبدأ الحفل في التاسعة مساءً، ويقدم "خيرت" خلاله باقة من أشهر مقطوعاته الموسيقية المميزة، التي يتفاعل معها الحضور، منها: "إعدام ميت"، "ضمير أبلة حكمت"، "عارفة"، "اللقاء الثاني"، "غوايش"، "عفوًا أيها القانون"، "100 سنة سينما"، و"فيها حاجة حلوة"، وغيرها.