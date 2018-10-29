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حوادث

أكاديمية الشرطة تخرج 119 متدربًا أفريقيًا فى مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية

الإثنين 29/أكتوبر/2018 - 05:54 م
أكاديمية الشرطة تخرج
أكاديمية الشرطة تخرج 119 متدربًا أفريقيًا
مصطفى الرماح
نظم مركز البحوث بأكاديمية الشرطة حفل تخريج الدورة التدريبية الثانية فى مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية وتزوير الوثائق الرسمية ، وذلك فى إطار برنامج التعاون التدريبى بين وزارتى الداخلية المصرية والإيطالية ، حيث بلغ عدد المتدربين (48) متدربًا يمثلون (16) دولة أفريقية .

وذلك فضلًا عن تخريج الكوادر الأمنية الأفريقية للدورتين التدريبيتين - التى شارك فيها عدد (71) متدربًا من (29) دولة أفريقية - فى مجالى (مكافحة جرائم المفرقعات والشراك الخداعية، حراسة الشخصيات، وتأمين المنشآت الهامة) وذلك بالتعاون والتنسيق مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية.

و تضمن الحفل كلمة اللواء مدير مركز البحوث والتى أكد خلالها على أن تنظيم تلك الدورات جاء من منطلق الحرص على مواكبة أحدث نظم التدريب الأمنى العصرى، لاسيما فى ضوء ما تشهده الفترة الحالية من حراكٍ عالمى فى مواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، مشيرًا إلى أن البرنامج التدريبى الذى تم إعداده لتدريب الكوادر الأفريقية ، قد تم بمشاركة نخبة متميزة من الأساتذة والخبراء المصريين والإيطاليين والدوليين.

ومن جانبهم أعرب المتدربون عن عميق شكرهم لوزارة الداخلية المصرية، وأكاديمية الشرطة على تلك الخبرات والمعلومات المهنية الهامة التى إكتسبوها فى مجال عملهم.. موجهين الشكر لكل من شارك فى هذا الجهد الرائع، من أجل دعم وإثراء التعاون بين القارتين الأوروبية والأفريقية.

وفى نهاية الفعاليات تم تكريم أوائل المتدربين بمنحهم شهادات التقدير.
أكاديمية الشرطة تخرج 119 متدربًا أفريقيًا فى مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية
أكاديمية الشرطة تخرج 119 متدربًا أفريقيًا فى مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية
أكاديمية الشرطة تخرج 119 متدربًا أفريقيًا فى مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية
أكاديمية الشرطة تخرج 119 متدربًا أفريقيًا فى مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية
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