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عودة 318 مصريًا من ليبيا.. وعبور 265 شاحنة من منفذ السلوم البري

الإثنين 29/أكتوبر/2018 - 06:04 م
منفذ السلوم
منفذ السلوم
أ ش أ
عاد إلى مصر عبر منفذ السلوم البري 318 مصريًا ، بينهم 281 سافروا بصورة شرعية و37 بصورة "غير شرعية" ، وعبور 265 شاحنة في كلا الاتجاهين، وذلك خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وصرح مدير أمن مطروح ، اللواء هشام نصر، في بيان اليوم "الاثنين"، بأنه تم إنهاء إجراءات سفر 928 شخصا عبر المنفذ ، بينهم 277 مصريًا و651 ليبيًا.

وأضاف مدير الأمن أنه تم إنهاء إجراءات مغادرة 112 شاحنة محملة بالبضائع والمواد الغذائية ومواد البناء والرخام من المنفذ، متجهة إلى منفذ مساعد الليبي، فضلا عن إنهاء إجراءات وصول 153 شاحنة لتحميل بضائعها من الجانب المصري.
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