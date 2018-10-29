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رياضة

مفاجأة .. استبعاد جريزمان وكوستا من قائمة أتلتيكو في كأس الملك

الإثنين 29/أكتوبر/2018 - 07:49 م
جريزمان وكوستا
جريزمان وكوستا
حسن العمدة
أعلن دييجو سيميوني، المدير الفني لنادي أتلتيكو مدريد الإسباني ، عن قائمة فريقه لمواجهة سانت أندرو التي ستقام غدا الثلاثاء، ضمن ذهاب دور الـ32 من كأس ملك إسبانيا.

وشهدت قائمة أتلتيكو مدريد للمباراة استبعاد نجوم التشكيل الأساسي للروخي بلانكوس وأبرزهم الفرنسي أنطوان جريزمان، دييجو كوستا، ساؤول نيجيز، والحارس السلوفيني يان أوبلاك وكوكي بالإضافة إلى قائد خط الدفاع دييجو جودين.

وجاءت قائمة أتلتيكو مدريد كالتالي:

حراسة المرمى: آدان، أليكس

الدفاع: فيليبي لويس، أرياس، سافيتش، خوانفران، مونتيرو، كارلوس إيزاك.

الوسط: توماس بارتي، ليمار، رودريجو، جيلسون، فيتولو، توني مويا، خواكين.

الهجوم: كالينيتش، كوريا، بورخا.

المدرب سيميوني فضل إعطاء الفرصة لبعض اللاعبين الشباب مثل توني مويا، وخواكين.

جدير بالذكر أن أتلتيكو مدريد يحتل المركز الرابع في الدوري الإسباني برصيد 19 نقطة بفارق نقطتين عن برشلونة المتصدر.
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