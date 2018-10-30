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حوادث

ضبط أدمن صفحة على فيسبوك يحرض الطلاب على جرح أنفسهم بالأمواس

الثلاثاء 30/أكتوبر/2018 - 01:36 ص
صدى البلد
مصطفى الرماح
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من تحديد وضبط متهم، يدير صفحة على "فيسبوك" تضطلع ببث عدد من الصور لـ"أذرع" بعض الأشخاص، يقومون بإحداث إصابات بأيديهم وشفاههم، باستخدام شفرات حادة.

وكانت الأجهزة الأمنية قد رصدت خلال الآونة الأخيرة قيام بعض طالبات إحدى المدارس فى سن المراهقة بمحافظة الإسكندرية وبعض مرتادى أحد مراكز الشباب بذات المحافظة بإحداث جروح بإيديهن باستخدام (شفرات موس) فى إطار تقليد لبعض مقاطع الفيديو والصور على موقع ( يوتيوب )، والتى تصور حالات انتحار لأشخاص من خلال "قطع الشرايين ، الوخز بالسكين" والتى اجتزئت من بعض أفلام الرعب الأجنبية، وتفاعلهن مع إحدى صفحات الـ"فيسبوك" تسمى "كاتينج"، استحدثها أحد الطلاب بمحافظة البحيرة، تضطلع ببث عدد من الصور لأذرع بعض الأشخاص يقومون بإحداث إصابات بإيديهم وشفاههم بشفرات حادة؛ وذلك لاعتقادهن بتفريغ ذلك للضغوط لمرورهم بأزمات نفسية وخلافات أسرية.

ونجحت الأجهزة الأمنية في ضبط القائم على الصفحة، والمحرض على ارتكاب تلك الأفعال، ويدعى "عز . ع . ع"، واتخذت كافة الإجراءات القانونية حياله.
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