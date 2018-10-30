إندونيسيا: إرسال أشلاء لضحايا الطائرة المنكوبة للمستشفيات للتعرف على أصحابها

أرسلت السلطات الإندونيسية 24 حقيبة تحتوي على أشلاء لضحايا حادث تحطم طائرة تابعة لشركة "ليون إير" في مياه "تانجونج كيراوانج" بمقاطعة "جاوة الغربية"، إلى المستشفيات من أجل تحديد هويات أصحابها.



وذكرت قناة "يورونيوز" الأوروبية اليوم الثلاثاء أن الغواصين المشاركين في عمليات البحث والإنقاذ يواصلون جهودهم في محيط موقع تحطم الطائرة في محاولة لتعقب أثر الصندوقين الأسودين.



وكان مسئول بوكالة الإغاثة الاندونيسية قد استبعد العثور على ناجين عقب تحطم الطائرة التي كانت تحمل على متنها 189 شخصا، وقد تحطمت صباح أمس الاثنين بعد تحليقها لمدة 13 دقيقة من العاصمة "جاكرتا" باتجاه "بانجكالبينانج"، وقبل فقدان الاتصال طلبت الطائرة إذنا للعودة إلى جاكرتا بسبب حدوث مشكلة فنية.

