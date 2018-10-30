الفيروسات الكبدية: الترويج للسياحة العلاجية بمصر لانخفاض أسعار العقاقير

قالت الدكتورة منال حمدى السيد عضو اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية،إن مصر تعد حاليًا نموذجا بالنسبة للعديد من الدول فى علاج مرضى فيروس سي، لافتة إلى أن مبادرة إحياء الجذور بلندن تستهدف الترويج للسياحة العلاجية.



وأضافت "منال حمدي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح"والمذاع عبر فضائية"إكسترا نيوز"،اليوم الثلاثاء،أنه يتم الترويج للسياحة العلاجية بمصر نظرًا لإنخفاض أسعار العقاقير الدوائية بمصر على الرغم من ارتفاع أسعارها بالبلاد الأخرى وبالتالي لدينا مخزون علمي يتم تدريسه لكل دول العالم.



وأشارت" عضو اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية"إلى أن هناك 70 مليون مريض بفيروس سي لم يتم علاجهم على مستوى العالم بسبب ارتفاع أسعار العقاقير بالخارج.

