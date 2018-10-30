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رياضة

مشادة بين أبوريدة ورئيس طنطا بالجمعية العمومية للجبلاية

الثلاثاء 30/أكتوبر/2018 - 12:47 م
صدى البلد
يسري غازي
شهدت اجتماعات الجمعية العمومية العادية لاتحاد الكرة، مشادة بين المحاسب فايز عريبي، رئيس نادى طنطا، والمهندس هانى أبوريدة، رئيس الجبلاية.

جاء ذلك بعدما وجه "عريبي"، اتهامات إلى مجلس الجبلاية بالفشل؛ ما جعل "أبوريدة" يرد قائلًا: "طنطا نزل قسم تانى تحت رئاستك".

وعرض مجلس إدارة اتحاد كرة القدم على أعضاء الجمعية العمومية، فيلمًا تسجيليًا عن الإنجازات التي تحققت للكرة المصرية منذ انتخاب مجلس الإدارة في أغسطس 2016، حيث عرض الفيلم لقطات من تأهل المنتخب الوطني لنهائيات الأمم الإفريقية والوصول إلى المباراة النهائية بعد غياب 3 دورات، والفوز بثلاثة جوائز إفريقية من بين 4 جوائز رشحت لها الكرة المصرية كأحسن لاعب وأفضل مدرب وأفضل نادٍ، إضافة إلى التأهل لنهائيات كأس العالم بعد غياب 28 عامًا، وإحراز الميدالية البرونزية لكرة الصالات في أولمبياد الشباب، واستضافة الجمعية العمومية للكاف، وعودة اتحاد الكرة إلى مسئوليته الاجتماعية بتوقيع اتفاقية مستشفى أبو الريش للأطفال، كما تم عرض فيلم خاص عن تطور العمل في مركز المنتخبات الوطنية المقرر الانتهاء منه في ديسمبر 2019.

وكانت الجمعية العمومية قد بدأت بالوقوف دقيقة صمت؛ احترامًا وتقديرًا لروح الكابتن سمير زاهر، رئيس الاتحاد الأسبق، وكل من خدم الكرة المصرية.

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