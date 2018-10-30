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أخبار العالم

النائب العام السعودي يغادر قنصلية المملكة بإسطنبول بعد ساعة من التحقيقات

الثلاثاء 30/أكتوبر/2018 - 02:36 م
النائب العام السعودي
النائب العام السعودي
رحيم يسري
غادر النائب العام السعودي سعود المعجب، اليوم، الثلاثاء، قنصلية بلاده في إسطنبول التي زارها للتحقيق في وفاة الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

ودخل "المعجب" والوفد الذي يرافقه، مقر قنصلية المملكة بإسطنبول وبقي فيها قرابة ساعة ونصف الساعة، بحسب وكالة "الأناضول".

وعقد النائب العام السعودي والوفد المرافق له في وقت سابق اليوم، لقاءً ثانيا مع نائب عام مدينة إسطنبول عرفان فيدان في مكتبه بالقصر العدلي في إسطنبول، استغرق قرابة الساعة، قبل المغادرة والتوجه إلى القنصلية السعودية.
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