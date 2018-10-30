جماهير الترجي تتوافد على القاهرة لحضور نهائي أفريقيا أمام الأهلي

توافد عدد من جماهير فريق الترجي التونسي على مطار القاهرة الدولي، قادمين من تونس لحضور لقاء الذهاب لنهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي والترجي والمقرر إقامته يوم الجمعة المقبل ببرج العرب.



وتأهل الترجي إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا على حساب أول أغسطس الأنجولي، بينما تأهل الأهلي على حساب فريق وفاق سطيف الجزائري.



يذكر أن مباراة الإياب ستقام في التاسع من نوفمبر المقبل على ملعب "رادس" بالعاصمة التونسية.



