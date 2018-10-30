مران الزمالك غدا بملعب عبد اللطيف أبو رجيلة

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة السويسري كريستيان جروس المدير الفنى، على خوض الفريق لتدريبه الأخير قبل مواجهة وادي دجلة غدا في ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء عصرا.



ويأتى ذلك استعدادا لخوض الزمالك مواجهة فريق وادي دجلة يوم الخميس المقبل فى الدوري الممتاز باستاد بتروسبورت.



وينتظم الفريق الأبيض في معسكر مغلق غدا الأربعاء بالتجمع الخامس استعدادا لمباراة وادي دجلة المقبلة.